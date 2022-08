Israel har slået til i Gaza - melder jihadist-leder dræbt

Militante jihadister bekræfter, at deres leder er blandt de dræbte.

- Islamisk Jihads bevægelse i Palæstina og dets militære gren Al-Quds-Brigaden er i sorg over, at den store jihadistiske kommandant Tayseer al-Jabari ”Abu Mahmud” er dræbt ved et zionistisk snigmord i Gaza City, hedder det i en erklæring

Angrebet kommer oven på flere dages spændinger, efter Israel har anholdt en prominent islamistisk leder på Vestbredden.

- IDF (Israels hær) er lige nu ved at ramme mål i Gazastriben. Der er blevet erklæret en særlig situation på den israelske hjemmefront, hedder det i en erklæring ifølge Reuters.