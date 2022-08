Irans præsident slår ned på hunde og strammer hijab-reglerne for kvinder

Da Ebrahim Raisi for godt et år siden blev indsat som Irans nye præsident, gjorde han det til en topprioritet at forbedre landets skrantende økonomi.

I stedet er det blevet værre.

Alligevel har den ultrakonservative Raisi fundet tid til at stramme op på reglerne for god islamisk opførsel, hvilket primært vil sige flere begrænsninger for kvinder, men også for hundeejere.