Yemens stridende parter forlænger våbenhvile med to måneder

En udvidet våbenhvile vil ifølge ham gøre det muligt at betale løn i det offentlige, åbne veje, sikre flere fly fra hovedstaden og regelmæssig forsyning af brændstof til byen Hodeidah.

FN presser desuden på for en permanent våbenhvile for at gøre det muligt at genoptage forhandlinger om en langvarig politisk løsning på konflikten.

Yemen grænser op til Saudi-Arabien mod nord og Oman mod nordøst. Der bor omkring 30 millioner indbyggere i landet, som længe har levet midt i en af verdens værste humanitære katastrofer.