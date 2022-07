Demonstranter stormer Iraks parlament for anden gang på en uge

Irak holdt valg i oktober 2021. Her blev imam Moqtada al-Sadrs fraktion størst med 73 af parlamentets 329 pladser. Siden da har dannelsen af en ny regering dog stået stille.

Sidste måned fratrådte alle 73 valgte fra al-Sadrs blok parlamentet. Det skete for at forsøge at bryde dødvandet med dannelsen af en ny regering.

Siden er der kommet 64 nye parlamentsmedlemmer. Det har gjort, at den blok, som er mere pro-Iran, er blevet størst.

Al-Sadrs tilhængere er utilfredse med, at den anden blok nu forsøger at danne regering. Al-Sadr havde på forhånd truet med, at han ville skabe uro, hvis parlamentet forsøgte at godkende en regering, som han ikke kan lide.

Han mener, at regeringen skal være fri for udenlandsk indflydelse og korruption, som har plaget Irak i årtier.