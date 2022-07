Påstået israelsk angreb har dræbt tre og såret syv i Damaskus

Et luftangreb mod et område uden for Syriens hovedstad, Damaskus, har kostet tre soldater livet og såret syv.

Det beretter syrisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til fredag.

Observatøren Syriens Observatør for Menneskerettigheder, som arbejder med kilder i hele landet, oplyser ifølge nyhedsbureauet, at Syrien har iværksat en operation for at afværge angrebene.