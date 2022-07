Ni civile meldes dræbt i park i Iraks kurdiske region

Premierministeren advarer Tyrkiet om, at Irak har ”ret til at svare igen”. Han kalder desuden angrebet en ”grov overtrædelse” af Iraks suverænitet.

Det påståede angreb fordømmes også af Iraks præsident, Barhm Salih, og af den nationale regering i den kurdiske region.

Angrebets ofre er blandt andre to irakiske turister, der var taget til den lille landsby i den nordlige del af landet for at slippe for varmen længere sydpå.

En kilde fra det tyrkiske forsvarsministerium afviser, at Tyrkiet står bag.