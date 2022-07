Iran: Vi kan fremstille en atombombe

Kharrazis forklaring er opsigtsvækkende, fordi Iran tidligere klart har afvist, at landet skulle have nogen interesse i at skaffe sig atomvåben.

- På få dage var vi i stand til at berige uran op til 60 procent, og vi kan let producere 90 procents beriget uran. Iran har de tekniske midler til at fremstille en atombombe. Men der er ikke truffet nogen beslutning i Iran om at bygge én, siger han til Al-Jazeera.

Iran har allerede nået de 60 procent beriget uran i de særlige centrifuger, der bruges til formålet.