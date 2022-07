Saudi-Arabien åbner sit luftrum for alle - også Israel

Beslutningen om at åbne Saudi-Arabiens luftrum for alle luftfartsselskaber gælder for alle selskaber, som opfylder myndighedernes krav om overflyvning, oplyses det i en erklæring på Twitter.

Dermed ophæves alle restriktioner for fly, der rejser til og fra Israel over Saudi-Arabien, reelt set.

Saudi-Arabiens civile luftfartsmyndighed oplyser, at beslutningen er truffet ”for at komplementere Kongerigets bestræbelser på at konsolidere Kongerigets position som et globalt knudepunkt, der forbinder tre kontinenter”.