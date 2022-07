Biden forsvarer planlagt besøg i Saudi-Arabien

I Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh skal Biden blandt andet mødes med den omstridte saudiarabiske kronprins, Muhammed bin Salman. Han blev nærmest bandlyst i det internationale demokrati efter drabet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudi-Arabiens konsulat i Tyrkiet i 2018.

Den omstridte kronprins har holdt forholdsvis lav profil siden drabet, som han blev beskyldt for at have beordret.

Mohammed bin Salman besøgte dog for nylig Tyrkiet og havde dér drøftelser med præsident Recep Tayyip Erdogan. Det blev understreget, at Tyrkiet og Saudi-Arabien er to lande er på vej mod en fuld normalisering, når det gælder deres indbyrdes forhold.