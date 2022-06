Israel holder parlamentsvalg 1. november

En regeringskrise er blevet udløst af en lov om de omkring 450.000 israelske bosættere på den israelsk besatte Vestbred. Loven, som løbende kommer til rutinemæssige afstemninger, er ikke blevet fornyet, hvilket har skabt en ny politisk situation.

Dette har blandt andet fået Benjamin Netanyahu til at vejre morgenluft og en vej ud af rollen som oppositionsleder. Den 72-årige, mangeårige premierminister i Israel har fået muligheden for igen at række ud efter premierministerposten.

Netanyahus højrenationale parti er parlamentets mest populære blandt vælgerne, men det kan ifølge meningsmålinger måske ikke samle flertal.