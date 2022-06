Ulykke med giftig gas har dræbt 10 personer på havn i Jordan

En ulykke med giftig gas har mandag dræbt mindst ti personer i Jordans eneste havneby, Akaba, ved Det Røde Hav.

Det skriver det britiske medie BBC.

Mindst 200 personer skal desuden være ved at blive behandlet på lokale hospitaler efter at være blevet udsat for gassen.

Akabas sundhedschef, Jamal Obeidat, oplyser, at hospitalerne ikke har kapacitet til at modtage yderligere patienter.