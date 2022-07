Tre gange har israelske soldater kørt en bulldozer over Dababses hus

Bevægelser på skærmen fra overvågningskameraet ud mod gaden får Zuheir Rajabi til at afbryde sig selv. Den 51-årige palæstinenser skulle lige til at fortælle om den jødiske fond, som han i syv år har kæmpet med, efter at den pludselig gjorde krav på familiens hjem igennem næsten 60 år og bad ham, hans hustru og parrets fem børn om at flytte.