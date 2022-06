Iran reagerer på kritik ved at slukke kameraer på atomanlæg

Resolutionsforslaget kommer fra USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland og blev vedtaget med stemmer fra 30 medlemmer af IAEA’s ledelse. Kun Rusland og Kina stemte imod, oplyser diplomater.

Baggrunden for kritikken fra IAEA er, at agenturet er bekymret, efter at der tidligere i år blev fundet spor efter uregistreret, beriget uran på tre anlæg i Iran.

Onsdagens resolution bliver hilst velkommen af Israel, der kalder tiltaget et ”første og nødvendigt skridt mod målet om at sikre, at Iran overholder sine forpligtelser, hvad angår sikkerhedskontrol”.