Advokater vil bekæmpe Irans dødsdom over svensk-iransk forsker

Og hans advokater kræver altså, at sagen genoptages. Han blev i 2017 dømt til døden for spionage udført for Israel.

Dommen over ham er blevet stærkt kritiseret af både menneskerettighedsorganisationer og den svenske regering. De mener, at der ikke er hold i anklagerne.

- Vi har for nogle dage siden bedt om at få genoptaget sagen af de juridiske myndigheder.

- Vi er kommet med beviser for, at vores klient ikke spillede nogen rolle i at identificere atomforskere, siger advokat Moussavian.

49-årige Djalali blev i 2017 dømt for at have videregivet informationer om to iranske atomforskere til Israels spiontjeneste Mossad, hvilket resulterede i drab på dem.