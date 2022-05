Magtfulde Hizbollah har mistet flertallet i kriseramte Libanon

Resultatet betegnes som et kæmpe tilbageslag for den tungt bevæbnede milits.

De endelige valgresultater viser også, at 13 uafhængige kandidater har vundet plads i parlamentet. Det anses som et gennembrud, som afspejler den offentlige vrede over landets økonomiske kollaps.

Derudover har der også været stor utilfredshed med, at der ikke er blevet taget ansvar for den kæmpe eksplosion, som ramte hovedstaden Beiruts havn i 2020.

De uafhængige kandidater er blevet betegnet som reformister.