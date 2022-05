Palæstinensere vil have hjælp til opklaring af drab på journalist

Tusindvis af palæstinensere deltog i begravelsen af Akleh i Jerusalem fredag

Andre journalister som var til stede, heriblandt en, som blev såret, siger, at israelske soldater åbnede ild mod dem. Det til trods for at de bar veste og hjelme mærket med ordet ”PRESSE”, lyder det.

Under begravelsen af fredag bar mange af de sørgende palæstinensiske flag. Det fik israelsk politi til at gribe ind. Og der var voldelige optrin under begravelsen.