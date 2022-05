Emiraternes skjulte leder gør klar til at træde frem

En alliance, der også skal bekæmpe politisk islam.

Emiraterne er også forandret under hans skjulte ledelse.

Militæret er forvandlet til en hightech-styrke, som sammen med olierigdomme og UAE’s erhvervscentrum i Golfen giver Emiraterne stor international indflydelse.

Amerikanske diplomater påpeger, at han heller ikke er bange for at gå enegang imod Vesten, hvis det er.

Som i Ukraine-krisen, hvor Emiraterne afholdt sig fra at stemme i FN’s Sikkerhedsråd om fordømmelse af Ruslands invasion.

Sammen med Saudi har UAE også modsat sig Vestens pres for at sende mere olie på markedet som kompensation for den russiske olie.