Tre dræbt og fire alvorligt såret i angreb i Israel

Tre mennesker er dræbt og fire andre er såret ved et angreb i byen Elad i det centrale Israel torsdag.

Det oplyser redningsmandskab til israelske medier.

Dødstallet kan stige, oplyser ambulancetjenesten Magen David Adom ifølge nyhedsbureauet AFP. To af de sårede er alvorligt såret.

Politiet siger til tv-stationen Channel 12, at noget tyder på, at der er tale om et terrorangreb.