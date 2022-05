Afgørelse baner vej for rydning af otte palæstinensiske byer

Derfor vil udsættelsen af beboerne være i strid med international lovgivning, mener de.

Under Seksdageskrigen erobrede Israel den østlige del af Jerusalem og Vestbredden.

Palæstinenserne har i generationer haft et stille liv i området, hvor de har levet af landbrug og som hyrder.

Nidal Abu Younis er borgmester for Masafer Yatta, som palæstinensere kalder området, og han er stærkt kritisk over for domstolens afgørelse.

- Det her beviser, at domstolen er en del af besættelsen. Vi forlader ikke vores hjem. Vi vil blive her, siger han.

Domstolen siger, at døren stadig er åben for, at landsbyboerne kan aftale med militæret, at de kan bruge dele af området til landbrug. Den opfordrer parterne til at finde et kompromis.