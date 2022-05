Israel hævder at have afværget iranske attentatforsøg

Han har angivelig tilstået at have modtaget 150.000 dollar (godt en million kroner) for at have forberedt angreb. Agenten skulle desuden angiveligt være blevet lovet yderligere en million dollar, efter at de var udført.

Israelske medier har offentliggjort en video med agenten, hvor han indrømmer planer og udtrykker anger for handlingerne.