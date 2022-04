Læger har uden held forsøgt at tilse danske børn i Syrien

En lægefaglig mission, der skulle tilse fem danske børn, som bor i den syriske Al-Roj-lejr, er blevet tvunget til at vende om på grund af sikkerhedsrisici.

Det oplyser udenrigsministeriet i en mail til Politiken.

- Udenrigsministeriet har netop haft en lægefaglig mission i regionen for at tilse børnene i Roj-lejren. Desværre betød en forværring af sikkerhedssituationen, at det ikke lykkedes at rejse ind i lejren. Dette vidner om, hvor vanskeligt det er at operere i og omkring lejrene, lyder det i mailen.