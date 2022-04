Israel har angrebet Gaza efter første missilangreb i månedsvis

Det kommer, efter at der i weekenden har været flere voldsomme sammenstød mellem unge palæstinensere og israelsk politi på Tempelbjerget i Jerusalem.

Fredag blev over 150 personer såret og endnu flere anholdt. Søndag fortsatte urolighederne.

Tempelbjerget er et af de helligste steder for muslimer. Her ligger de to moskéer al-Aqsa og Klippemoskeen. Al-Aqsa regnes som et af islams allerhelligste steder.

Men den omstridte høj er også hellig for jøder. Her lå der indtil år 70 jødernes store tempel. Det blev styrtet i grus af romerne og førte til den mange århundreder lange jødiske flugt.

I maj sidste år blev over 300 mennesker såret ved sammenstød mellem israelsk politi og palæstinensiske demonstranter uden for al-Aqsa-moskéen.