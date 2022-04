Over 150 blev såret under vold på Tempelbjerget

Ifølge Reuters siger israelsk politi, at det kom til stedet for at få styr på en ”voldelig gruppe” efter dagens morgenbøn.

Her begyndte en gruppe af palæstinensere ifølge politiet at kaste med sten mod det jødiske bedeområde ved Grædemuren.

I løbet af formiddagen samledes tusindvis af muslimer ved al-Aqsamoskén på Tempelbjerget, hvor urolighederne tog til.

Det israelske udenrigsministerium siger, at ”dusinvis af maskerede mænd med palæstinensiske flag og flag, der repræsenterer det islamistiske Hamas, var på Tempelbjerget tidligt fredag.

- Politiet blev tvunget til at gå ind på området for at sprede folkemængden og tilbageholde stenkasterne, siger det israelske ministerium i en pressemeddelelse.