Mindst 10 såret under ny vold på Vestbredden

Gruppen De Palæstinensiske Fangers Klub oplyser, at sundhedsministeriet siger, at 24 palæstinensere blev anholdt forskellige steder på Vestbredden.

Det israelske militær siger i en kortfattet pressemeddelelse, at ”militære enheder opererer for øjeblikket i Jenin”.

Israel har iværksat flere militære operationer i de palæstinske områder, efter at tre personer blev skudt og dræbt i et forlystelseskvarter i Tel Aviv torsdag af en palæstinenser. Den formodede gerningsmand fra Jenin blev dræbt under en skudveksling fredag.