Israelsk politi har dræbt formodet gerningsmand bag skudangreb

- Forlad ikke jeres hjem. Stik ikke hovedet ud af vinduet. Hold dig væk fra din balkon, sagde talsmanden.

Ifølge den israelske avis Hareetz blev syv personer såret i angrebet. Fire af dem er i kritisk tilstand, mens de tre andre er lettere såret. De to drabsofre var mænd i 30’erne.

Den formodede gerningsmand slap væk umiddelbart efter angrebet og blev eftersøgt af op til 1000 sikkerheds- og politifolk, som gik fra hus til hus.

- Antagelsen er, at han er i området, sagde politichef Ami Eshed sent torsdag aften ifølge Reuters.

- Vi aner ikke, hvor han kom fra, eller hvem han er.

Motivet til skyderiet kendes ikke.

Tel Avivs borgmester, Ron Huldai, udtalte, at en araber mistænkes for at stå bag angrebet, der fandt sted på Dizengoff Street, der er kendt for dens mange barer, restauranter og butikker.