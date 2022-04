Nyt regeringsråd skal lede Yemen

Rådet består af otte mand. Det ledes af Rashad al-Alimi, som støttes af saudiaraberne, og som har støtte i den dominerende gruppe i koalitionen, det islamistiske parti Al-Islah.

Sau-Arabien opfordrer houthierne til at gå til forhandlingsbordet.

Det er et større gennembrud i Yemen, at de krigende parter er nået til enighed om en to måneder lang våbenhvile. Den er kommet i stand i forbindelse med fastemåneden ramadan.

Det er den første våbenhvile siden 2016.

Der er dog spænding om, hvorvidt våbenhvilen rent faktisk vil holde.

En landsdækkende våbenhvile, der blev indgået i april 2016 forud for fredsforhandlinger, blev brudt stort set øjeblikkeligt.

Krigen anses i høj grad som en slags stedfortræderkrig mellem de regionale stormagter Iran og Saudi-Arabien.