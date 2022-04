Israelske styrker har dræbt tre militante islamister på Vestbredden

De blev dræbt under den skudveksling, som fulgte ifølge israelsk politi.

Fire af soldaterne blev såret under træfningen. Den ene alvorligt.

Det fremgår, at soldaterne ifølge Israel havde uskadeliggjort ”en terrorcelle, der var undervejs med et angreb, og at man fik stoppet deres bil, der var på vej fra Jenin til Tulkarem”.

Islamisk Stat bekræfter de tre dødsfald.

- Vi sørger over vores tre heltemodige krigeres død, lyder det fra den militante bevægelse.