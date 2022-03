To dræbt og 15 såret under ny uro på Vestbredden

15 personer meldes såret.

Det israelske militær siger, at det var i Jenin for at anholde en ”terrormistænkt” person. Det israelske militær siger, at det blev beskudt, da det rykkede ind i Jenin. En israelsk soldat meldes såret.

Urolighederne sker på et tidspunkt, hvor spændinger er taget til op til fastemåneden ramadan, og efter at 11 israelere er blevet dræbt ved angreb i de seneste to uger.

En palæstinenser skød og dræbte tirsdag mindst fem personer ved et skyderi i en forstad til den israelske storby Tel Aviv. Det skete på en gade i byen Bnei Brak, der er en jødisk ultraortodoks by i udkanten af Tel Aviv.