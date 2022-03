Angrebsmænd skød og dræbte to på hovedgade i israelsk by

Men israelsk politi nåede at skyde dem, før de fik dræbt mere end to personer.

- Heldigvis neutraliserede vores betjente angrebsmændene og forhindrede et større terrorangreb, siger talsmand for politiet Eli Levy på tv.

Ud over de to dræbte skal seks andre være såret i angrebet. Motivet bag angrebet kendes ikke.

For mindre end en uge siden blev fire israelere dræbt i et knivangreb udført af en person, som tidligere er dømt for at have tråde til Islamisk Stat. Det skete i den sydlige by Beersheba.