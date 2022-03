Oliedepot står i flammer før Formel 1-løb i saudiarabisk by

Angrebene finder sted, mens Saudi-Arabien fortsat står i spidsen for en koalition i Yemen, hvor en borgerkrig i 2014 tog fart.

Det skete, da houthi-oprørerne indtog hovedstaden Sanaa og en stor del af landets nordlige områder.

Et år senere gik Saudi-Arabien ind i konflikten. Det skete for at genindsætte den væltede præsident, Mansour Abed Rabbo Hadi.

Luftangreb - som houthi-oprørere hævder, at Saudi-Arabien står bag - har fået international kritik for også at ramme civile.

Titusindvis af mennesker er blevet dræbt, og millioner er tvunget på flugt fra deres hjem under konflikten.