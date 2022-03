Knivbevæbnet mand dræbte mindst fire i Israel

En mand bevæbnet med en kniv dræbte tirsdag mindst fire personer og sårede flere andre i det sydlige Israel. Det skriver AFP.

Politiet siger, at manden kørte ind på en tankstation i byen Beersheba ved 16-tiden og stak en kvinde ned. Han gik herefter tilbage til sin bil og kørte kort efter en 60-årig mand på cykel ned uden for et butikscenter.