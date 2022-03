750.000 ortodokse jøder deltog i begravelse af "toraens prins"

Rabbineren Kanievsky var den reelle leder af det, som almindeligvis kaldes den litauiske gren af den ultraortodokse jødedom.

Hans kendskab til jødisk lov - i religiøs forstand - var så værdsat blandt Israels ortodokse jøder, at hans fortolkning af loven blev fulgt.

De ultraortodokse er splittet i mange grupperinger. Men Kanievsky blev af mange set som en samlende figur.

For sekulære jøder vil han blive husket for, at han i 2020 under corona-pandemien blev anklaget for at opfordre sine tilhængere til at ignorere krav om at holde afstand til andre personer. Han bad dem også om fortsat at komme i synagogerne uanset smitten.