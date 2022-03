12 ballistiske missiler har ramt Iraks kurdiske hovedstad

En talsperson for det amerikanske udenrigsministerium kalder angrebet ”uhørt”. Ifølge talspersonen er ingen amerikanere kommet noget til, og der er heller ikke sket nogen skade på amerikanske faciliteter i Erbil.

Irakisk stats-tv citerer den kurdiske antiterrorenhed i regionen for at sige, at 12 ballistiske missiler ramte Erbil. Det oplyses ikke, hvor de landede.

Amerikanske styrker, som er udstationeret omkring Erbils internationale lufthavnskompleks, har tidligere været under beskydning fra raket- og droneangreb.