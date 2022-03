Saudi-Arabien har henrettet 81 på en dag

Saudiske statsmedier skriver ifølge AFP, at mændene blandt andet skal have tilhørt grupperne Islamisk Stat og al-Qaeda.

Ifølge statsmedier er mændene dømt for at planlægge terrorangreb og smugle våben ind i Saudi-Arabien.

Reuters skriver også, at mændene ud over at blive dømt for terror også blev dømt for at have afvigende holdninger.

Af en udtalelse fra Saudi-Arabiens indenrigsministerium fremgår det ifølge Reuters, at mændene blandt andet skulle have forsøgt at snigmyrde sikkerhedsofficerer og ville angribe politistationer og konvojer.