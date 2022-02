28.000 kvinder har søgt 30 job som togfører i Saudi-Arabien

Men det bliver noget af en opgave at udvælge de 30 fremtidige togførere. For togselskabet har fået intet mindre end 28.000 ansøgere til jobbene.

Ifølge BBC er det første gang, at kvinder kan søge et job af denne type.

Det er ikke tilfældigt, at jobbet er populært. Jobmuligheder for kvinder har indtil for nylig været begrænset til job såsom lærere og sygeplejersker.

I det mellemøstlige land har regler forhindret kvinder i at varetage visse job. Det var desuden først i 2018, at kvinder fik lov at køre bil i landet.

Renfe oplyser, at jobbet er specifikt opslået til kvinder, fordi selskabet ønsker at skabe flere jobmuligheder for kvinder. I øjeblikket har selskabet 80 mænd ansat til at køre selskabets tog i landet.

Kvinder er gradvist begyndt at være en større del af arbejdsstyrken i Saudi-Arabien. Over de seneste fem år er andelen næsten fordoblet, så de nu udgør en tredjedel af landets arbejdsstyrke.

Det er sket, efter at den saudiarabiske kronprins har indført ændringer, der skal skabe en bedre økonomi. Det betyder, at kvinder nu varetager job, som en gang var forbeholdt mænd og migrantarbejdere.