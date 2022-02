Specialstyrker fra USA har angrebet formodet terrormål i Syrien

Amerikanske specialstyrker har torsdag gennemført en vellykket antiterror-operation i det nordvestlige Syrien, oplyser USA’s forsvarsministerium.

Målet har tilsyneladende været en radikal islamistisk leder.

Lokale beboere fortæller, at der landede helikoptere, og at der lød heftig skudild og eksplosioner under angrebet. Det begyndte omkring midnat i området Atmeh nær grænsen til Tyrkiet.