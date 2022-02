Leder inden for Islamisk Stat død under USA-angreb i Syrien

En embedsmand i Washington fortæller til Reuters, at en leder for Islamisk Stat, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, blev dræbt af en bombe, som han selv udløste.

Flere medlemmer af hans familie blev dræbt ved eksplosionen. Blandt dem kvinder og børn.

Syriens civilforsvar, der deltager i oprydningen på stedet, sætter antallet af døde til 13. Heriblandt seks børn.

Lokale beboere fortæller, at der landede helikoptere, og at der lød heftig skudild og eksplosioner under angrebet. Det begyndte omkring midnat i området Atmeh nær grænsen til Tyrkiet.

En video filmet af en beboer viser to livløse børn og en mand i en bygning, der er styrtet sammen.

- Der var ingen amerikanske tab. Flere informationer vil blive givet, når de er tilgængelige. Det siger det amerikanske forsvarsministeriums talsmand, John Kirby.