Jordansk militær har dræbt 27 narkotikasmuglere fra Syrien

Jordansk militær har dræbt 27 narkotikasmuglere, som forsøgte at infiltrere dets grænse fra Syrien, hedder det i en erklæring fra myndighederne i Amman.

- Smuglerne forsøgte at trænge ind i Jordan under en voldsom snestorm. De var i besiddelse af store mængder narkotika, siger en talsmand for den jordanske hær.