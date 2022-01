Iran har fængslet 36-årig fransk turist i otte år for spionage

Den 36-årige franskmand Benjamin Briere er ved en iransk domstol tirsdag blevet idømt otte års fængsel for spionage.

Det oplyser mandens advokat Philippe Valent.

Den franske advokat kritiserer samtidig tirsdagens dom for at være et resultat af et politisk spil og en yderst partisk domstol.

Briere har været tilbageholdt i Iran siden maj 2020, hvor han rejste i landet. Han blev anholdt efter at have fløjet med en lille fjernstyret helikopter for at optage billeder og video i ørkenen på grænsen mellem Iran og Turkmenistan.