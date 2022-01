Et både dristigt og velplanlagt angreb mod et velbevogtet fængsel for tusinder af formodede Islamisk Stat-medlemmer i Syrien. Snigmord om natten på sovende soldater i deres barakker på en irakisk militærbase. Bomber, halshugninger og erobringer.

Tre år efter Islamisk Stat mistede kontrollen over de sidste territorier i sit såkaldte kalifat, der på et tidspunkt var lige så stort som Storbritannien og bredte sig på tværs af Irak og Syrien, er der sta