Mindst 89 dræbt i kampe mellem IS og kurdere i Syrien

- Mindst 28 medlemmer af de kurdiske sikkerhedsstyrker, fem civile og 56 medlemmer af IS er dræbt, siger Rami Abdel Rahman, der er leder af Sohr.

Mindst 89 mennesker er dræbt, oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der følger situationen i landet.

For tredje dag i træk er der lørdag voldsomme kampe mellem Islamisk Stat (IS) og kurdiske styrker i det nordlige Syrien.

Det lykkedes også IS at finde våben i fængslet, som de tog med sig, meddeler Sohr.

IS befriede hundredvis af sine medlemmer. Mindst 136 af dem er blevet fanget igen, men snesevis er stadig på fri fod. Det er uklart, præcis hvor mange undslupne jihadister, det drejer sig om.

Kampene begyndte torsdag, efter at Islamisk Stat havde angrebet et fængsel i byen Hasakeh.

Torsdagens angreb mod fængslet er et af de mere betydelige i de seneste år.

Siden Islamisk Stat og dets ”kalifat” officielt blev besejret i Syrien, har gruppen alligevel formået at foretage flere blodige angreb mod blandt andet militære anlæg.

- Vi ved ikke, hvor vi skal tage hen, siger Abu Anas, der lørdag blev tvunget til at forlade sit hjem i Hasakeh sammen med sin kone og deres fire børn.

Med hjælp fra amerikanske fly har kurdiske styrker lørdag omringet fængslet. De kæmper nu mod IS om at få fuld kontrol med det område, fængslet ligger i.

Analytikeren Nicholas Heras fra Newlines Institute i USA mener, at IS med den store befrielsesaktion forsøger at samle ny styrke.

Gruppen ”vil gerne være mere end det terroristiske og kriminelle netværk, den har udviklet sig til, og derfor har den brug for flere krigere”, siger han.