USA opfordrer til deeskalering efter luftangreb i Yemen

Der er brug for en øjeblikkelig nedtrapning i den langvarige konflikt i Yemen. Sådan lyder det fra USA’s udenrigsminister, Antony Blinken.

Opfordringen kommer, efter at et luftangreb på et fængsel i den nordlige del af landet dræbte mindst 70 mennesker fredag.

Ifølge nødhjælpsorganisationerne Læger uden Grænser og Internationalt Røde Kors kan dødstallet være over 100.