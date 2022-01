Islamisk Stat-angreb på fængsel i Syrien kostede mindst 30 mennesker livet

Mindst 23 medlemmer af Islamisk Stat og et antal kurdiske soldater er blevet dræbt i kampe efter et angreb på et fængsel i al Hasaka i det nordøstlige Syrien. Det oplyser kurdiske militære kilder over for Reuters.

Syriens Demokratiske Styrker (SDF), der ledes af kurdere, siger, at mindst 89 militante fra Islamisk Stat er blevet anholdt. Kampe var fortsat i gang fredag midt på dagen i området ved fængslet, som blev angrebet af militante, der ville befri IS-fanger.