Et ukendt antal indsatte jihadister er undsluppet, efter at IS-medlemmer angreb kurdiskkontrolleret fængsel.

Et ukendt antal medlemmer af den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) er undsluppet et fængsel i det kurdiskkontrollerede nordøstlige Syrien, efter at krigere fra IS angreb fængslet torsdag. Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr), der overvåger situationen i Syrien fra Storbritannien.

Angrebet er bekræftet af Syriens Demokratiske Styrker (SDF), der i den mangeårige krig i Syrien har bekæmpet præsident Bashar al-Assads regeringsstyrker med støtte fra USA. SDF nævner i sin omtale af angrebet ikke noget om, at fanger skulle være flygtet. Ifølge Sohr eksploderede en bilbombe nær indgangen til Ghwayran-fængslet. Efter endnu en eksplosion i nærheden angreb jihadister fra IS de kurdiske sikkerhedsstyrker, som driver og bevogter fængslet. - Det lykkedes et antal indsatte at slippe væk, oplyser Sohr, der baserer sine oplysninger på informationer fra et netværk af kilder inde i Syrien.

Ghwayran er blandt de fængsler, som huser flest krigere fra IS i regionen i det nordøstlige Syrien, som kurdiske myndigheder har kontrollen med. SDF har efter torsdagens angreb sendt forstærkninger til fængslet og afspærret området. Timer efter angrebet meddelte Ferhad Sahmi, der er talsmand for SDF, at ”situationen inde i fængslet nu er under kontrol”. - Der er ind imellem sammenstød med IS-krigere, som har skjult sig i nærheden af fængslet, siger talsmanden. Personer fra over 50 lande befinder sig ifølge myndigheder i fængsler, som kontrolleres af kurdere. I alt er over 12.000 mistænkte IS-jihadister indespærret. Familiemedlemmer, deriblandt børn, til de fængslede personer, bliver holdt i kurdiskkontrollerede lejre ligeledes i det nordøstlige Syrien sammen med flygtninge og fordrevne syrere. I den største af lejrene, al-Hol, befinder der sig omkring 56.000 mennesker.

Islamisk Stat kontrollerede i midten af 2010’erne årti store dele af Syrien og Irak med millioner af borgere. Men bevægelsen blev stort set nedkæmpet af syriske og irakiske styrker med støtte fra USA og andre lande i årene frem til 2019.

/ritzau/AFP