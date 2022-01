Luftangreb mod houthi-oprørere har dræbt adskillige i Yemen

Det er den militære koalition, der ledes af Saudi-Arabien og kæmper mod houthierne, der står bag tirsdagens angreb.

Det er angiveligt det dødeligste angreb i Sanaa siden 2019.

Angrebene mod Sanaa kommer, dagen efter at houthierne hævdede at stå bag et angreb i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater. Her blev tre personer dræbt, da en række tankvogne med brændstof eksploderede.

De Forenede Arabiske Emirater er med i koalitionen, som Saudi-Arabien leder. Abu Dhabi er hovedstaden i De Forenede Arabiske Emirater og også navnet på et af kongerigets i alt syv emirater.