25/01/2022 KL. 10:00

For abonnenter

Dromedarer smidt ud af saudisk skønhedskonkurrence i botox-skandale

Hængende læber, en bred mule og en skarp pukkel. Der er penge i smukke dromedarer, og stadig flere forsøger at snyde ved at bruge botox og andre kosmetiske indgreb. I Saudi-Arabien har en festival taget ekstreme midler i brug for at afsløre snydere.