Houthier hævder at stå bag dødelig eksplosion i Abu Dhabi

Tre personer er døde, efter at tre tankvogne med brændstof mandag er eksploderet i Abu Dhabi i De Forenede Arabiske Emirater.

Det oplyser det statslige nyhedsbureau i De Forenede Arabiske Emirater.

Eksplosionerne er angiveligt et resultat af et angreb udført af Houthi-bevægelsen fra Yemen. I hvert fald hævder gruppen selv at stå bag.