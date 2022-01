17/01/2022 KL. 09:25

Medie om FN-rapport: Iran smugler våben til oprørere i blodig Yemen-konflikt

Et udkast til en FN-rapport kommer med de hidtil klareste beviser for, at Iran i strid med en FN-embargo forsyner houthi-oprørerne med våben i den mangeårige borgerkrig i Yemen.