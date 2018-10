Overblik: Sådan reagerer verden på Khashoggis død

Natten til lørdag dansk tid har Saudi-Arabien oplyst, at journalisten Jamal Khashoggi er død på landets konsulat i Tyrkiet.

Han er angiveligt død i "et slagsmål" med ansatte på konsulatet.

Landet har ellers i over to uger insisteret på, at journalistens besøg på konsulatet og hans forsvinden ikke havde noget med hinanden at gøre.

Efter nattens melding er fem embedsfolk fyret og 18 anholdt, oplyser Saudi-Arabiens kongefamilie.

En indoneisk journalist holder et skilt med teksten "retfærdighed for Jamal" under en demonstration foran den saudiarabiske ambassade i Jakarta. Foto: Beawiharta/Reuters Lørdag er de forskellige verdensledere begyndt at reagere på indrømmelsen. Her kan du få et overblik over, hvordan de forskellige aktører har reageret:

USA: Anholdelser er "første skridt".

Saudi-Arabiens anholdelser af 18 personer er ifølge USA's præsident, Donald Trump, et "godt første skridt". Han vil nu arbejde med Kongressen på en amerikansk reaktion.

Tyrkiet: Vil afsløre alt.

Alle detaljer, som den tyrkiske efterforskning af drabet er kommet frem til, vil blive præsenteret for offentligheden, siger en talsmand for det regerende AK-parti ifølge det tyrkiske nyhedsbureauet Andolu.

Saudi-Arabiens øverste religiøse råd: Retfærdighed er sket fyldest.

Kongens beslutning om at fyre fem og anholde 18 betyder, at der er "opnået retfærdighed" som foreskrevet af islamisk lov, siger Saudi-Arabiens øverste religiøse råd i en erklæring.

Egypten, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater: Ros for håndtering.

Ifølge Egypten har kongen i Saudi-Arabien handlet "modigt" og "beslutsomt" i sin håndtering af drabet. Også Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater har udtrykt respekt for håndteringen.

Storbritannien: Overvejer næste skridt.

- Som udenrigsministeren har udtalt, er dette en forfærdelig handling, og de ansvarlige må holdes ansvarlige, lyder det i en udtalelse fra Storbritanniens udenrigsministerium.

Det største oppositionsparti, Labour, har krævet, at der sættes en stopper for våbenhandel med Saudi-Arabien som konsekvens af drabet på Jamal Khashoggi.

FN-generalsekretær: Åben op for efterforskningen.

En talsmand for António Guterres siger, at FN's generalsekretær er "dybt bekymret" over meldingen om Jamel Khashoggis død på konsulatet.

Guterres opfordrer til en "hurtig, grundig og åben" efterforskning af Khashoggis død.

Kilder: Reuters, AP, AFP.