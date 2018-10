Ti medlemmer af Irans Revolutionsgarde er bortført

Mindst ti medlemmer af de iranske sikkerhedsstyrker blev tirsdag kidnappet på grænsen til Pakistan.

En separatistisk gruppe, som siger, at den har udført bortførelserne, siger, at der er tale om gengældelse for Irans undertrykkelse af sunnimuslimer.

Revolutionsgarden, som er Irans førende elitestyrke - siger i en erklæring bragt i statslige medier, at nogle af styrkens soldater er blevet bortført af en militant gruppe ved en grænsepost i byen Mirjaveh i Sistan-Baluchistan provinsen.

Revolutionsgarden oplyser ingen detaljer om, hvor mange, som er kidnappet, men det statslige nyhedsbureau Irna skriver, at 14 personer blev bortført mellem klokken 4 og 5 natten til tirsdag.

Garden siger, at den tror, at adskillige "insiders" havde været med til bortførelsen, men den uddyber det ikke.

Nyhedsbureauet Fars skriver, at der var rapporterer om, at de iranske styrker var blevet madforgiftet forud for kidnapningen, og at de er blevet bragt til Pakistan.

Ebrahim Azizi, talsmand for den militante sunnimuslimske gruppe Jaish al-Adl, siger til Reuters, at gruppen har taget over 10 personer til fange.

Azizi siger, at befolkningen i den overvejende sunnimuslimske provins Sistan-Baluchistan. Området har i lang tid været præget af ulmende uro.

Irans shiamuslimske myndigheder siger, at militante grupper har sikre steder i Pakistan.

- Vi forventer, at de pakistanske myndigheder konfronterer disse terrorgrupper, som støttes af visse regionale stater og øjeblikkeligt frigiver de kidnappede iranske soldater, hedder det i en erklæring fra Revolutionsgarden.

Iran har beskyldt Saudi-Arabien for at finansiere separatistiske grupper i landet.